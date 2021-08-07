Galatasaray, rövanşa 16 yaşındaki Jankat'ı da götürecek!

Galatasaray'da Muslera'nın cezalı olduğu St. Johnstone rövanşı öncesinde kalede büyük panik yaşanıyor.
Okan Kocuk'u Giresunspor'a kiralayan sarı - kırmzılılar, diğer yedek kalecisi Fatih Öztürk'ün ismini de UEFA listesine yazdırmadı.
İskoçya'daki maça İsmail Çipe ve Berk Balaban dışında altyapıdan 16 yaşındaki Jankat Yılmaz götürülecek.
Camiada Fatih Öztürk'ün kadroya alınmaması şaşkınlıkla karşılanırken kaleci antrenörü Fadıl Koşutan genç eldivenleri bu kritik maça hazırlayacak.
Okan Kocuk'u Giresunspor'a kiralayan sarı - kırmzılılar, diğer yedek kalecisi Fatih Öztürk'ün ismini de UEFA listesine yazdırmadı.
İskoçya'daki maça İsmail Çipe ve Berk Balaban dışında altyapıdan 16 yaşındaki Jankat Yılmaz götürülecek.
Camiada Fatih Öztürk'ün kadroya alınmaması şaşkınlıkla karşılanırken kaleci antrenörü Fadıl Koşutan genç eldivenleri bu kritik maça hazırlayacak.