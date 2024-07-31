Galatasaray, Rabiot'u bekliyor!

Galatasaray'ın boşta olan Adrien Rabiot'un şartlarını kabul ettiği ve oyuncudan haber beklediği belirtildi.

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Galatasaray, Rabiot'u bekliyor!
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31 Temmuz 2024 21:59
Orta saha transferi için temaslarını sürdüren Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray, Adrien Rabiot için yeniden devreye girdi.

G.SARAY ŞARTLARI KABUL ETTİ

Sarı kırmızılı takımın, Rabiot'nun şartlarını kabul ettiği aktarıldı.

OYUNCUNUN KARARI BEKLENİYOR

Yıllık 10 milyon euro talep eden Fransız orta sahanın kararının beklendiği belirtildi.

Son olarak Juventus forması giyen 29 yaşındaki Rabiot, İtalyan devinde toplamda 212 maçta forma giydi ve 22 gol, 15 asist yaptı.

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