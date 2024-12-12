Galatasaray puan kayıplarını deplasmanda yaşadı!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda yaptığı 3 maçta da mağlup olmadı.

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Galatasaray puan kayıplarını deplasmanda yaşadı!
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12 Aralık 2024 23:29
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda yaptığı 3 maçı da kazanamadı.

Avrupa Ligi'nde sahasında PAOK, Elfsborg ve Tottenham'ı yenerek iyi bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda RFS ve AZ Alkmaar maçlarının ardından Malmö müsabakasını da kazanamadı. Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerinin üstünlük kurmasına engel olan Galatasaray, üç mücadeleden de beraberlikle döndü.

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