Galatasaray puan kayıplarını deplasmanda yaşadı!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda yaptığı 3 maçı da kazanamadı.
Avrupa Ligi'nde sahasında PAOK, Elfsborg ve Tottenham'ı yenerek iyi bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda RFS ve AZ Alkmaar maçlarının ardından Malmö müsabakasını da kazanamadı. Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerinin üstünlük kurmasına engel olan Galatasaray, üç mücadeleden de beraberlikle döndü.
Avrupa Ligi'nde sahasında PAOK, Elfsborg ve Tottenham'ı yenerek iyi bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda RFS ve AZ Alkmaar maçlarının ardından Malmö müsabakasını da kazanamadı. Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerinin üstünlük kurmasına engel olan Galatasaray, üç mücadeleden de beraberlikle döndü.