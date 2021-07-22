Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi. Philips Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 5-1'lik skorla ev sahibi PSV Eindhoven oldu.



PSV Eindhoven'e galibiyeti getiren golleri 2, 35 ve 84. dakikada Eran Zahavi, 51 ve 81. dakikada Mario Götze kaydetti. Galatasaray'ın tek golü 42. dakikada Emre Kılınç'tan geldi.



İlk golde Fernando Muslera'nın hatası, ikinci golde Emre Kılınç'ın topu ayağından kaptırması, Galatasaray'ın kritik mücadelesinde adeta pahalıya mal oldu. Üçüncü golde ise Galatasaray savunması Zahavi ve Götze'ye durduramadı. Savunmanın tam anlamıyla açık verdiği anlarda ise Zahavi bir gol daha buldu ve Galatasaray'ın tur şansı zora girdi.



Hollanda'da oynadığı ilk maçta istediği skoru alamayan Galatasaray, 28 Ağustos'ta PSV Eindhoven'i İstanbul'da ağırlayacak. Türk Telekom Arena'nın zemininin hazır olmaması nedeniyle mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.



MUSLERA'DAN BÜYÜK HATA



Galatasaray, Hollanda'da PSV Eindhoven ile oynadığı maça şok bir golle başladı. Marcao'nun geri pasında altıpas içinde son çizgiye yakın bir noktada kaleci Muslera topu kontrol etmek istedi. Uruguaylı file bekçisinin ayağından açtığı meşin yuvarlağı Eran Zahavi kontrol etti. Zahavi'nin yakın mesafeden çıkardığı şutta top filelerle buluştu ve Galatasaray kalesinde şok bir gol gördü.



ZAHAVI YİNE AFFETMEDİ



Golden sonra büyük bir şok yaşayan Galatasaray oyuna ağırlığını koymakta sıkıntılar çekti. Ev sahibi PSV Eindhoven ise kısa paslarla Galatasaray kalesine gitti. Fernando Muslera'nın koruduğu kaleye, PSV Eindhoven sık sık şutlarla yokladı. İlk yarıda Galatasaray bir türlü istediği oyunu sahaya yansıtamazken, çıkarken yapılan top kayıpları, sarı-kırmızılılara büyük tehlikeler yaşattı. Orta sahada Emre Kılınç'ın kaptırdığı topun ardından hızlı gelişen PSV atağında sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Madueke, pasını altıpasın içindeki Zahavi'ye gönderdi. Zahavi'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve durum 2-0 oldu.



İLK YARI BİTMEDEN EMRE KILINÇ



Galatasaray deplasmanda oynadığı maçın ilk yarısında sona gelinirken, umutlarını yeşerten bir gol buldu. Ömer Bayram'ın soldan ortasında Emre Kılınç'ın altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu ve sarı-kırmızılılar durumu 2-1 yaptı. Soyunma odasına bu skorla gidildi.



BU KEZ ASİST ZAHAVI'DEN, GOL GOTZE'DEN



İkinci yarıya, ilk yarıdaki 11 ile devam eden Galatasaray, PSV Eindhoven karşısında bir türlü istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, kenardan sık sık futbolcularını uyardı. Galatasaray özellikle savunmada oldukça etkisiz görüntü sergilerken, 51. dakikada PSV bir gol daha buldu. Zahavi'nin pasıyla savunma arkasına hareketlenen Götze, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve PSV skoru 3-1 yaptı.



FATİH TERİM'DEN AYNI ANDA ÜÇ HAMLE



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, üçüncü golün ardından futbolcularına oldukça sert şekilde sinirlendi. Sarı-kırmızılılar, Hollandalı rakibi karşısında istediği oyunu sahaya yansıtamayınca, Fatih Terim'den değişiklikler geldi. Maçın 61. dakikasında Arda Turan'ın yerine Sofiane Feghouli, Ryan Babel'in yerine Mustafa Muhammed ve Alpaslan Öztürk'ün yerine ise Yunus Akgün oyuna dahil oldu.



ZAHAVI DURDURULAMADI!



Galatasaray değişikliklerin ardından zaman zaman PSV Eindhoven kalesine kalabalık gitmeye çalıştı ama istediği pozisyonları bulamadı. Sarı-kırmızılılar, PSV kalesinde istediği tehlikeleri yaratamayınca, Hollanda temsilcisi rahat bir maç çıkardı. Maçın 84. dakikasında ceza sahasına doğru doldurulan top Zahavi'nin önüne düştü. Muslera'dan sıyrılan Zahavi topu filelere gönderdi ve durum 4-1 oldu.



SAVUNMA VE MUSLERA ÇÖKTÜ



Maçın 88. dakikasında PSV Eindhoven bir gol daha buldu. Sol kanattan gelen ortaya Mario Götze kafayı vurdu. Fernando Muslera topu tokatladı ama meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Fernando Muslera ve Galatasaray savunması bu golün ardından büyük yıkım yaşadı. Karşılaşma PSV Eindhoven'in 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada PSV öne geçti. Marcao'nun geri pasında altıpas içinde son çizgiye yakın bir noktada kaleci Muslera topu kontrol etmek istedi. Uruguaylı file bekçisinin ayağından açtığı meşin yuvarlağı Eran Zahavi kontrol etti. Zahavi'nin yakın mesafeden çıkardığı şutta top filelerle buluştu: 1-0.

35. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada Emre Kılınç'ın kaptırdığı topun ardından hızlı gelişen PSV atağında sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Madueke, pasını altıpasın içindeki Zahavi'ye gönderdi. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

42. dakikada Galatasaray golü buldu. Ömer Bayram'ın soldan ortasında Emre Kılınç'ın altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.



MAÇTAN DAKİKALŞAR (İKİNCİ YARI)

51. dakikada PSV farkı yeniden 2'ye çıkardı. Van Ginkel'in pasında topla buluşan Zahavi, şık bir şekilde meşin yuvarlağı Mario Götze ile buluşturdu. Götze'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-1.

84. dakikada PSV 4. golü buldu. Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla uzaklaştırmak istediği top ceza sahasına yöneldi. Marcao'nun da müdahale edemediği meşin yuvarlağı önüne alan Zahavi, kaleci Muslera'yı çalımladıktan sonra topu filelerle buluşturdu: 4-1.

88. dakikada ev sahibi takım farkı 4'e çıkardı. Max'ın ceza sahası dışı sol çaprazından ortasında Götze'nin yaptığı kafa vuruşunda kaleci Muslera'nın tokatlayarak uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-1.



Stat: Philips

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo (İspanya)

PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel (Dk. 62 Pröpper), Sangare, Madueke (Dk. 76 Thomas), Götze, Vertessen (Dk. 62 Gakpo), Zahavi (Dk. 90 Rosario)

Galatasaray: Muslera, Alpaslan Öztürk (Dk. 61 Yunus Akgün), Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Arda Turan (Dk. 60 Feghouli), Emre Kılınç (Dk. 90 Emre Taşdemir), Sekidika, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90 Falcao), Babel (Dk. 61 Mustafa Muhammed)

Goller: Dk. 2, 35 ve 84 Zahavi, 51 ve 88 Götze (PSV), Dk. 42 Emre Kılınç (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 74 Marcao, Dk. 78 Luyindama (Galatasaray)



