Galatasaray, Prag deplasmanında kazanamıyor

Galatasaray, Sparta Prag ile deplasmanda yaptığı 3. müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, ilk olarak 1995-1996 sezonunda UEFA Kupası elemelerinde eşleştiği Sparta Prag ile deplasmanda oynadığı maçı 3-1 kaybetmişti.
Galatasaray, 1997-1998 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda karşılaştığı rakibine Prag'daki maçta 3-0 yenilmişti.
Sarı-kırmızılı takım, ilk olarak 1995-1996 sezonunda UEFA Kupası elemelerinde eşleştiği Sparta Prag ile deplasmanda oynadığı maçı 3-1 kaybetmişti.
Galatasaray, 1997-1998 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda karşılaştığı rakibine Prag'daki maçta 3-0 yenilmişti.
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