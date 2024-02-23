Galatasaray, Prag deplasmanında kazanamıyor

Galatasaray, Sparta Prag ile deplasmanda oynadığı 3 maçı da kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Prag deplasmanında kazanamıyor
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23 Şubat 2024 02:01
Galatasaray, Sparta Prag ile deplasmanda yaptığı 3. müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ilk olarak 1995-1996 sezonunda UEFA Kupası elemelerinde eşleştiği Sparta Prag ile deplasmanda oynadığı maçı 3-1 kaybetmişti.

Galatasaray, 1997-1998 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda karşılaştığı rakibine Prag'daki maçta 3-0 yenilmişti.

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