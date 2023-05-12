Galatasaray, Portekiz'de masada: Gaius Makouta

Portekiz'de Boavista forması giyen ve oldukça başarılı bir sezon geçiren Gaius Makouta'ya Galatasaray talip oldu.



Gaius Makouta, yaz transfer dönemi öncesi Avrupa'da popüler isimlerden biri haline gelmiş durumda. Bu noktaya dikkat çeken RMC Sport, özellikle Fransız ekiplerinin Kongolu orta sahayı kadrosuna katmak istediklerini belirtiyor.



RMC Sport, Fransız kulüplerinin henüz resmi girişimlere başlamamış olsalar da Makouta'yı yakından izlediklerini ifade ederken başka taliplerin de olduğu belirtildi. İngiltere'den ismi açıklanmayan bir kulüp ve İtalya'dan Lecce'nin oyuncuyu kadrolarına katmayı istedikleri öğrenildi.



GALATASARAY GÖRÜŞTÜ



Oyuncuyu takip eden takımlar arasında Galatasaray'ın da yer aldığı belirtiliyordu. Mart ayının sonlarında Portekiz basınında yer bulan haberlere göre Galatasaray, Makouta'nın durumunu yakından izliyordu. Şimdi ise daha somut gelişmeler yaşanıyor. RMC Sport, oyuncunun talipleri arasında Galatasaray'a da yer verdi. Bu transfer konusunda Sarı-Kırmızılıların bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Fredrik Midtsjö'den sezon genelinde beklediği katkıyı alamayan Galatasaray'ın kariyeri yükselişte olan Gaius Makouta ile orta alana bir hamle yapması muhtemel.



GAIUS MAKOUTA KİMDİR?



Fransa doğumlu olan Makouta için Rennes ve Strasbourg'un devrede oldukları aktarılıyor. Fakat 25 yaşındaki orta saha için başka takımlar da pusuda...



Fransa altyapısı sonrası İrlanda ve Yunanistan'da kısa süre forma giyen Makouta, 2017'de Covilha'ya transfer olarak Portekiz'e gelmişti. Braga B ve Bulgaristan'da Beroe maceraları yaşayan Gaius Makouta, 2021'de 300 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Boavista kadrosuna katıldı.



Bu sezon Boavista Teknik Direktörü Petit'nin vazgeçilmez ismi konumuna gelen 25 yaşındaki orta saha, şu ana kadar toplam 34 maçta forma giyerken 1 gol, 6 asistlik skor katkısı yaptı. Fransa'da Beaumont'ta dünyaya gelen Gaius Makouta, düzenli olarak Kongo Milli Takımı forması da giymekte.





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