Galatasaray Nef-TOFAŞ maçının hava atışını, özel çocuklar yapacak

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nın 24 Nisan Pazar günü sahasında TOFAŞ ile oynayacağı maçın hava atışını özel çocuklar yapacak.Yapılan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Down Sendromu Derneği ve Tohum Otizm Vakfı ile otizm ve down sendromlu 250'nin üzerinde çocuk misafir edilecek.Özel çocuklar, karşılaşmanın hava atışını yaparak farkındalık mesajı verecek.Galatasaray'ın tüm branşlardaki altyapı sporcularının da takip edeceği mücadelenin devre arasında, özel etkinlikler ve sahne gösterileri gerçekleştirilecek.