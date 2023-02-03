Galatasaray Nef'te flaş ayrılık!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda flaş bir ayrılık yaşandı.



Sarı kırmızılılar, sezon baçında takıma katılan Ian Hummer ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.



Yapılan açıklamada, "Sezon başında takımımıza katılan Ian Hummer'ın kulübümüz ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Yunanistan'ın Peristeri B.C. kulübüne transfer olan eski oyuncumuza Galatasaray Nef forması ile göstermiş olduğu mücadele için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.





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