Galatasaray Nef, Senegalli oyuncuyu açıkladı!

Galatasaray Nef, Senegalli basketbolcu Maurice Ndour'u transfer ettiğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray Nef, Senegalli oyuncuyu açıkladı!
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03 Şubat 2022 16:52
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Senegalli oyuncu Maurice Ndour'u kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Litvanya'nın Rytas ekibinde forma giyen 29 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandı.

Maurice Ndour, kulüp kariyerinde Real Madrid, New York Knicks, Unics Kazan, Valencia Basket, Rytas ve Zhejiang Golden Bulls formalarını giydi.

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