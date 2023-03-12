Galatasaray Nef, 7 maç sonra kazandı!

Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka ile karşılaştı.



Sarı-kırmızılılar rakibini 71-65 mağlup ederek ligde 7 maç sonra kazandı.



Müsabakayı, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da yerinde takip etti.



Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, ilk 5 dakikada 12-0'lık seri yakaladı. Yeşil-siyahlılar, ilk sayısını 7. dakikada bulan Galatasaray Nef karşısında ilk periyodu 15 sayı farkla 19-4 üstün tamamladı.



İkinci periyoda ise Galatasaray Nef, 12-0'lık seriyle girdi. İlk 5 dakikada rakibinden sayı yemeyen sarı-kırmızılılar, 15. dakikada farkı 3 sayıya kadar çekti: 16-19. Mooney'in dış atışıyla periyodun 6. dakikasında ilk isabetini bulan Darüşşafaka Lassa, soyunma odasına 32-27 önde gitti.



İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Galatasaray Nef, Russell ve Enis'in sayılarıyla 24. dakikada maçta ilk kez öne geçerken (37-36), son dakika içinde Starks ile isabet bulan misafir takım, final periyoduna 48-47 üstün girdi.



Son çeyreğe iyi başlayan Darüşşafaka Lassa, 32. dakikada Can Korkmaz'ın üçlüğüyle skoru 54-49'a getirdi. Russell'ın isabetiyle toparlanan Galatasaray Nef, 38. dakikada Göksenin Köksal'ın üç sayılık basketiyle tekrar öne geçti: 64-63. Kalan bölümde Göksenin Köksal, Enis ve Russell ile etkili olan sarı-kırmızılılar, parkeden 71-65 galip ayrıldı.



Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak



Galatasaray Nef: McGee 3, Russell 10, Göksenin Köksal 6, Caloiaro 3, Mahir Ağva, Sadık Emir Kabaca 14, Enis 21, Ristic 14, Mustafa



Darüşşafaka Lassa: Doğuş Özdemiroğlu 4, Starks 19, Mc Cullough 8, White 11, Olaseni 2, Ercan Osmani 3, Mooney 11, Can Korkmaz 3, Canberk Kuş, Hakan Sayılı 4



1. Periyot: 4-19



Devre: 27-32



3. Periyot: 47-48



Beş faulle çıkan: 39.14 Olaseni (Darüşşafaka Lassa)





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