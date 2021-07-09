Galatasaray, Napoli ile transfer yarışında!

Luyindama konusunda Spartak Moskova ile anlaşamayan Galatasaray, Malmö'de forma giyen 1.92'lik stoper Anel Ahmedhodzic'i gündemine aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; MFF.se
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Galatasaray, Napoli ile transfer yarışında!
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09 Temmuz 2021 09:54
Galatasaray'ın transferde önceliği stoper değil. Sarı-kırmızılılar, henüz Luyindama konusunda Spartak Moskova ile anlaşamadı.

Buna rağmen scout ekibinin yönetime sunduğu stoperler üzerinde çalışmalar devam ediyor.

İtalyanlar, adaylar arasına sürpriz bir ismi daha soktu: Anel Ahmedhodzic.

Malmö'de forma giyen 1.92'lik stoper için Galatasaray, Napoli ile yarışmaya başladı.

Şu an için Galatasaray'ın 22 yaşındaki Anel için bir teklif sunup sunmadığı hakkında net bir bilgi yok. Ancak ciddi bir ilgi olduğu iddiası var.


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