Teknik direktörlük kariyerinde son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u çalıştıran Erkan Sözeri, futbol kariyerine İspanyol ekibi Mallorca'da devam eden Vedat Muriqi'ye transfer tavsiyesinde bulundu. Sporx'e özel bir röportaj veren Sözeri, Galatasaray'ın transfer gündemine gelen golcü isme "Avrupa'da kal" uyarısı yaptı. Emrah Karalinç'e konuşan deneyimli teknik adam, kariyer planı ve Türk futbolunda yaşanan belirsizliğin de tatsızlığına dikkati çekti.



A MİLLİ TAKIMIN PERFORMANSI



Öncelikle, Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye Milli Futbol Takımı'nın Faroe Adaları galibiyetini değerlendiren Erkan Sözeri, "Milli Takım kazanmalıydı ve kazandı. Bu seviyede mücadele etmemiz ve Faroe Adaları'nı şöyle yendik, böyle yendik dememek gerekiyor. Beklediğimiz bir galibiyetti. Genç bir takımımız var. Çok kıymetli bir takımımız var. Belki sıradan bir maç gibi ama genç oyuncular kendini geliştiriyor. Bir oyun şablonumuz var. Sonuç olarak ise beklenen ve olması gereken bir sonuç oldu" dedi.



"KAOS OLURSA LİGİN TARİHİ ERTELENEBİLİR"



Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki belirsizlik hakkındaki analizini paylaşan Sözeri, "Ligin başlamasına az bir zaman kaldı. TFF'nin bir an önce belli olması gerek. Yayıncı kuruluşun da şekillenmesi lazım. Örnek olarak; yayıncı kuruluşta final maçında yorum yaptım. Orada çalışan arkadaşlar dahi ligin onlarda olup olmadığını bilmiyor! VAR sisteminin 1. Lig'de olması gerekiyor. Peki burada VAR nasıl olacak? Kaç kamerayla gidecekler, yetişebilecekler mi? Yapılacak çok iş var. Dolayısıyla bir an evvel TFF seçiminin olması gerek. Bu Türk futbolunun hayrına olur. Kaos olursa, ligin tarihi bile ertelenebilir diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.



"VEDAT MALLORCA'DA MUTLU, AVRUPALI OLARAK KALMALI"



Fenerbahçe'den Lazio'ya oradan da Mallorca'ya kiralanan eski öğrencisi Vedat Muriqi ile sohbet ettiğini belirten deneyimli teknik adam, Kosovalı futbolcuya transfer konusunda flaş bir uyarıda bulundu. Sözeri'nin bu konudaki görüşü şu şekilde:



"Vedat Muriqi ile arada konuşuyoruz. Manevi bir baba olarak görüyor beni. Ben de onu bir evladım olarak görüyorum. Kıymetli bir futbolcu. Mallorca'da iyi performans sergiledi. Bence bu transferde herkesin memnun olduğu bir ortam sağlanmalıdır. Vedat, Mallorca'da mutlu. Orada kalması çok iyi olur. Türkiye'nin artık onun için son seçenek olması gerekiyor. Vedat'ın Avrupalı bir futbolcu olması gerekiyor. Türkiye'ye gelmesi için biraz daha süre geçmeli."



"GALATASARAY TRANSFER İÇİN O PARAYI NASIL VERECEK?"



"Sözlerim yanlış anlaşılmasın ama bir tespit yapıyorum" diyen Sözeri, "Türk futbolunun marka değeri çok üst düzey değil. Yayıncı kuruluşun verdiği rakamlardan da bunu anlayabiliriz. Vedat için 12 milyon Euro vermeyebilirler ama Mallorca bence anlaşma konusunda bir yolunu bulacaktır. Mallorca bu parayı veremiyorsa Galatasaray nasıl verebilecek? Bir de böyle düşünmek gerek. Ayrıca Türkiye'de Burak Yılmaz ve Cenk Tosun örneği var. Golleri atınca her şey güzel. Ama performansınız biraz aşağıda kalınca sıkıntı yaşarsınız. Burak bunu çok yaşadı. Dolayısıyla Vedat'ın Türkiye'ye dönme konusunu çok iyi düşünmesi gerek. Bence Vedat Muriqi, Avrupa'da kalmalı" ifadelerini kullandı.



"ÇALIŞTIĞIM TAKIMLAR HEP HEDEFE GİTTİ"



Son olarak Erzurumspor'u çalıştıran Erkan Sözeri, göreve olmadığı süre içinde oyuncu izlediğini ve portföyünü geliştirmeyi sürdürdüğünü belirtti. Sözeri, "Hep hedefe ve şampiyonluğa oynayan takımlarda çalıştım. Megaloman değilim, gerçekçiyim. Çalıştığımız takımlar ya 1 sene ya da 2 sene sonra final oynuyor. Dokunuşlar yaptık. Örnek olarak; Bandırmaspor Başkanı ile görüştüğümüzde, "Hocam final oynuyoruz ama burada sizin çok emeğiniz var" dedi. Bu çok kıymetli bir cümle. Hedefe oynayan ve projesi olan bir takım olursa çalışmaktan yanayız. Bazen de hedefi olmuyor, zor durumda oluyor; Giresunspor canlı örneğidir. Oraya gittik, ligde kaldık. Çok zor şartlardaydı. Böyle bir misyon da var ama çalıştırdığımız takımlar ortada. Sezon başında takım almak her zaman avantajdır. Erzurumspor'u buna örnek sayabiliriz. Zorlu şartlarda takım kurduk. "Ölüsü Play-Off oynar" derler ya. Öyleydi. Erzurumspor'da olsak ilk 2 içinde Süper Lig'e çıkabilirdik. Ama kulüplerin ve yöneticilerin tercihi. Buna bir şey demiyorum, saygı duyuyorum. Proje ve hedefe oynayan takım olursa yeni sezonda mutlaka çalışırız" diyerek sözlerini tamamladı.





