Galatasaray MCT Technic, Almanya'dan galip dönüyor: 4'te 4!

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun dördüncü haftasında Galatasaray MCT Technic, Almanya'nın Würzburg Baskets takımına konuk oldu.
Tectake Arena'da oynanan mücadeleyi Galatasaray MCT Technic, 99-74 kazandı.
Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, grupta 4'te 4 yaptı. Würzburg ise 2. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Tectake Arena
Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Martin Horozov (Bulgaristan), Georgios Poursanidis (Yunanistan)
Würzburg Baskets: Herzog, Carr 17, Skladanowski 6, Stove 11, Edigin 5, Mintz 15, Thompson 1, Muenkat 19, Sokolov, Saffer, Scheffs
Galatasaray MCT Technic: Robinson 10, Cummings 19, Palmer 18, Gillespie, White 9, Tibet Görener 2, Meeks 5, Rıdvan Öncel 2, Bishop 15, Buğrahan Tuncer 14, Muhsin Yaşar 5
1. Periyot: 15-23
Devre: 40-49
3. Periyot: 53-76
