04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
0-0
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
0-387'
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
4-084'
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
0-179'
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
0-086'
04 Kasım
Derby County-Hull City
2-186'
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
1-182'
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
1-082'
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
1-071'
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
0-3
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
0-170'
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
4-071'
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
1-069'
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
1-070'
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
0-263'
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
1-172'
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
2-170'

Galatasaray MCT Technic, Almanya'dan galip dönüyor: 4'te 4!

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun dördüncü haftasında Galatasaray MCT Technic, Almanya'nın Würzburg Baskets takımını 99-74 mağlup etti.

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun dördüncü haftasında Galatasaray MCT Technic, Almanya'nın Würzburg Baskets takımına konuk oldu.

Tectake Arena'da oynanan mücadeleyi Galatasaray MCT Technic, 99-74 kazandı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, grupta 4'te 4 yaptı. Würzburg ise 2. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Tectake Arena

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Martin Horozov (Bulgaristan), Georgios Poursanidis (Yunanistan)

Würzburg Baskets: Herzog, Carr 17, Skladanowski 6, Stove 11, Edigin 5, Mintz 15, Thompson 1, Muenkat 19, Sokolov, Saffer, Scheffs


Galatasaray MCT Technic: Robinson 10, Cummings 19, Palmer 18, Gillespie, White 9, Tibet Görener 2, Meeks 5, Rıdvan Öncel 2, Bishop 15, Buğrahan Tuncer 14, Muhsin Yaşar 5

1. Periyot: 15-23

Devre: 40-49

3. Periyot: 53-76

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
