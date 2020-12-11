Galatasaray, Luyindama'nın fiyatını belirledi!

Sakatlığını tam olarak atlatmamasına rağmen, menajerlerin transfer teklifleri getirdiği Luyindama için Galatasaray Yönetimi bonservis limitini belirledi.

Haber; Milliyet
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Galatasaray, Luyindama'nın fiyatını belirledi!
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11 Aralık 2020 12:10
Demokratik Kongo Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlıklar sebebiyle geçen sezonun ikinci yarısını tamamen kaçıran, bu sezon da bir türlü istikrarlı şekilde forma giyemeyen Luyindama, buna rağmen transfer teklifleri almaya devam ediyor.

Yıldız futbolcunun menajeri, yönetimin kapısını çalarak başarılı stopere olan ilgiyi anlatırken, olası satış opsiyonunu öğrenmeye çalışıyor. Bu doğrultuda yapılan son görüşmede, Sarı-Kırmızılı yönetimin Luyindama için 12 milyon Euro'luk alt limit belirlediği ve Ocak ayında resmi teklif gelmesi halinde, bundan daha düşük bir rakama oyuncunun kesinlikle bırakılmayacağını ilettiği bildirildi.

Sakatlık döneminde formayı Donk'a kaptıran 26 yaşındaki stoper, önce 3 milyon Euro kiralama, ardından 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Standard Liege kulübünden transfer edilmişti. Sarı-Kırmızılılar, olası bir satış halinde hem bu transferden para kazanmış olacak hem de gelen bonservis ücretiyle Terim'in listesindeki takviyeleri gerçekleştirecek.

BÜYÜK KAR ELDE EDİLEBİLİR

Sakatlık döneminde formayı Donk'a kaptıran 26 yaşındaki stoper, önce 3 milyon Euro kiralama, ardından 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Standard Liege kulübünden transfer edilmişti. Sarı-Kırmızılılar, olası bir satış halinde hem bu transferden para kazanmış olacak hem de gelen bonservis ücretiyle Terim'in listesindeki takviyeleri gerçekleştirecek.





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