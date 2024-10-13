Galatasaray ligde ikinci maçını da kaybetti!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Tofaş'a 80-76 mağlup oldu.

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Galatasaray ligde ikinci maçını da kaybetti!
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13 Ekim 2024 17:28
Son güncelleme 13 Ekim 2024 18:43
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Tofaş'a 80-76 yenildi.

Sarı kırmızılı takım, ilk maçta da Türk Telekom'a mağlup olmuştu.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Halil Erkoç

Galatasaray: Livingston 18, Cummings 10, Blumbergs 3, Delgado 10, Göksenin Köksal 14, Sadık Emir Kabaca 4, Palmer 9, Izundu 8, Altan Çamoğlu, Samet Geyik

TOFAŞ: Reed 20, Perez 4, Yiğitcan Saybir 10, Obrien 10, Bankston 4, Özgür Cengiz, Trifunovic 8, Demircan Demir 6, Tolga Geçim 7, Berk Demir 2, Thompson 9

1. Periyot: 22-24

Devre: 45-43

3. Periyot: 59-63

 

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