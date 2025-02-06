Galatasaray, Lemina'yı Fatih Terim'in elinden kaptı

Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina'nın Al-Shabab forması giymesi beklenirken, Aslan'ın Gabonlu oyuncuyu Fatih Terim'in elinden kaptığı ortaya çıktı. Lemina'nın Suudi Arabistan'a gidip, Teknik Direktör Fatih Terim'in yeni takımına imza atmasına kesin gözüyle bakılıyordu.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
UCUZA KAPATACAKTI
Ancak Suudi Arabistan ekibi, Vitor Pereira'nın Lemina'yı Wolverhampton Wanderers'ta istememesini avantaja çevirmek istedi. Al-Shabab, İngiliz kulübüne sadece 2 milyon euro'luk teklifte bulundu. Premier Lig ekibi bu teklifi reddetti. Bu sırada Galatasaray, dahil oldu ve Lemina'nın transferini bitirdi.
GALATASARAY'I ÇOK İSTEDİ
Al Shabab Lemina için teklifini yükseltti ama çok geçti. Sarı-kırmızılılar, 2.5 milyon euro'ya transfere noktayı koydu. Orta saha oyuncusunun Al-Shabab yerine Galatasaray'a transfer olmasında Lemina'nın 2019'da formasını giydiği sarı-kırmızılı kulüpte oynamayı çok istemesi de önemli bir faktör oldu.
UCUZA KAPATACAKTI
Ancak Suudi Arabistan ekibi, Vitor Pereira'nın Lemina'yı Wolverhampton Wanderers'ta istememesini avantaja çevirmek istedi. Al-Shabab, İngiliz kulübüne sadece 2 milyon euro'luk teklifte bulundu. Premier Lig ekibi bu teklifi reddetti. Bu sırada Galatasaray, dahil oldu ve Lemina'nın transferini bitirdi.
GALATASARAY'I ÇOK İSTEDİ
Al Shabab Lemina için teklifini yükseltti ama çok geçti. Sarı-kırmızılılar, 2.5 milyon euro'ya transfere noktayı koydu. Orta saha oyuncusunun Al-Shabab yerine Galatasaray'a transfer olmasında Lemina'nın 2019'da formasını giydiği sarı-kırmızılı kulüpte oynamayı çok istemesi de önemli bir faktör oldu.