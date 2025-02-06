Galatasaray, Lemina'yı Fatih Terim'in elinden kaptı

Fatih Terim'in ekibi Al Shabab'ın ilgilendiği Mario Lemina, Galatasaray'a transfer oldu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray, Lemina'yı Fatih Terim'in elinden kaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Şubat 2025 10:05
Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina'nın Al-Shabab forması giymesi beklenirken, Aslan'ın Gabonlu oyuncuyu Fatih Terim'in elinden kaptığı ortaya çıktı. Lemina'nın Suudi Arabistan'a gidip, Teknik Direktör Fatih Terim'in yeni takımına imza atmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

UCUZA KAPATACAKTI

Ancak Suudi Arabistan ekibi, Vitor Pereira'nın Lemina'yı Wolverhampton Wanderers'ta istememesini avantaja çevirmek istedi. Al-Shabab, İngiliz kulübüne sadece 2 milyon euro'luk teklifte bulundu. Premier Lig ekibi bu teklifi reddetti. Bu sırada Galatasaray, dahil oldu ve Lemina'nın transferini bitirdi.

GALATASARAY'I ÇOK İSTEDİ

Al Shabab Lemina için teklifini yükseltti ama çok geçti. Sarı-kırmızılılar, 2.5 milyon euro'ya transfere noktayı koydu. Orta saha oyuncusunun Al-Shabab yerine Galatasaray'a transfer olmasında Lemina'nın 2019'da formasını giydiği sarı-kırmızılı kulüpte oynamayı çok istemesi de önemli bir faktör oldu.



*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery