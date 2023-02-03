Galatasaray Kulübü, Suat Mamat'ı andı

Galatasaray Kulübü, Türk futbolunun efsane isimlerinden Suat Mamat'ın vefatının 7. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray'da 9 sezon forma giyen ve ülkemizin Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü atmış olan Suat Mamat'ı vefatının 7. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray'da 9 sezon forma giyen ve ülkemizin Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü atmış olan Suat Mamat'ı vefatının 7. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.
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