Galatasaray, kiralamayı deneyecek: Pavlovic

Ara transfer dönemine güçlü bir giriş yapmaya hazırlanan Galatasaray , savunma hattına takviye için rotasını yeniden İtalya'ya çevirdi.

Sarı-Kırmızılılar, bir süredir gündeminde yer alan Milan'ın Sırp stoperi Strahinja Pavlovic transferinde bu kez farklı bir planla ilerliyor.

KİRALAMA + SATIN ALMA OPSİYONU

Geçtiğimiz sezon da Galatasaray'ın radarına giren Pavlovic için Milan'ın o dönem 20 milyon euro talep etmesi görüşmeleri çıkmaza sokmuştu. Ancak bu kez "zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama" formülü devreye giriyor.

Teknik direktör Okan Buruk, savunma hattına kaliteli bir takviye yapılmasını isterken, önceliğin Pavlovic transferine verilmesini talep etti. Yönetim, İtalyan kulübüyle kısa süre içinde temasa geçerek resmi teklifini sunmaya hazırlanıyor.