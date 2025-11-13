13 Kasım
Azerbaycan-İzlanda
20:00
13 Kasım
Ermenistan-Macaristan
20:00
13 Kasım
Norveç-Estonya
20:00
13 Kasım
İngiltere-Sırbistan
22:45
13 Kasım
Fransa-Ukrayna
22:45
13 Kasım
İrlanda-Portekiz
22:45
13 Kasım
Moldova-İtalya
22:45
13 Kasım
Andora-Arnavutluk
22:45
13 Kasım
Nijerya-Gabon
19:00

Galatasaray, kiralamayı deneyecek: Pavlovic

Savunmaya takviye arayışlarını sürdüren Galatasaray, Milanlı Strahinja Pavlovic için yeniden devrede.

calendar 13 Kasım 2025 10:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, kiralamayı deneyecek: Pavlovic
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ara transfer dönemine güçlü bir giriş yapmaya hazırlanan Galatasaray, savunma hattına takviye için rotasını yeniden İtalya'ya çevirdi.
 
Sarı-Kırmızılılar, bir süredir gündeminde yer alan Milan'ın Sırp stoperi Strahinja Pavlovic transferinde bu kez farklı bir planla ilerliyor.
 
KİRALAMA + SATIN ALMA OPSİYONU
 
Geçtiğimiz sezon da Galatasaray'ın radarına giren Pavlovic için Milan'ın o dönem 20 milyon euro talep etmesi görüşmeleri çıkmaza sokmuştu. Ancak bu kez "zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama" formülü devreye giriyor.
 
Teknik direktör Okan Buruk, savunma hattına kaliteli bir takviye yapılmasını isterken, önceliğin Pavlovic transferine verilmesini talep etti. Yönetim, İtalyan kulübüyle kısa süre içinde temasa geçerek resmi teklifini sunmaya hazırlanıyor.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.