Galatasaray, Kenan Karaman'ı serbest kalma maddesiyle bitiriyor

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da son derece önemli bir gelişme yaşandı. Gurbetçi santrfor Kenan Karaman'ın menajeri Ersin Akan Sarı-Kırmızılı yöneticilerle görüşmek için İstanbul'a geldi. Ersin Akan Türk Telekom Stadı'nın önünden de bir fotoğraf paylaştı.Kenan Karaman'ın menajeri ile görüşmeler Türk Telekom Ali Sami Yen Kompleksi'nde yapıldı. Görüşmeler Fatih Terim'in talebi ve isteği doğrultusunda gerçekleştirildi.Karaman'ın sözleşmesinde Fortuna Düsseldorf'un küme düşmesi durumunda "2 milyon Euro'ya serbest kalabilir" maddesi vardı. G.Saray bu maddeyi işletmeye hazırlanıyor.Fatih Terim'in milli takımdan öğrencisi olan Kenan Karaman, bu sezon Düsseldorf'ta 21 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Karaman, Fenerbahçe'nin de gündemindeydi.