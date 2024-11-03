Galatasaray'ın yıldızı için scout akını!

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, Tottenham maçında devlerin radarında olacak. İşte detaylar...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'ın yıldızı için scout akını!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2024 10:24
Son güncelleme 03 Kasım 2024 10:29
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında Tottenham'ı ağırlayacak.

İki takımın karşı karşıya geleceği zorlu müsabakada tüm gözler sarı kırmızılı oyuncunun üzerinde olacak.

ÖNEMLİ KULÜPLER İZLİYOR

Galatasaray'da son haftalarda gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Davinson Sanchez, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

SCOUT AKINI OLACAK

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım'da Tottenham ile oynayacağı maça ünlü scoutlar akın edecek.

Özellikle İngiliz ve İspanyol takımlarının scoutlarının bu maça gelerek Davinson Sanchez'i izleyecekleri öğrenildi.

Perşembe günü oynanacak maçta eski takımına karşı mücadele edecek olan Kolombiyalı stoper, bu sezon Galatasaray ile 10 maça çıktı ve 2 gol, 1 asist yaptı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery