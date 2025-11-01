Galatasaray'ın yenilmeme serisi 31 maça çıktı

Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 32 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.
İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 32 resmi maça çıktı.
Galatasaray, bu süreçte 23'ü Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 32 resmi müsabakada 23 galibiyet, 9 beraberlik yaşadı.
