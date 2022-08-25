Galatasaray'ın 'Umut'u var!

Yeni sezona bir flaş transferle giren Galatasaray, geçtiğimiz sezonun gol kralı Umut Bozok ile yeniden masaya oturdu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın 'Umut'u var!
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25 Ağustos 2022 14:04
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan sarı kırmızılılarda transfer çalışmaları sürüyor.

Forvete yerli bir oyuncu transfer etmek isteyen Galatasaray, daha önce gündemine aldığı Umut Bozok ile yeniden masaya oturdu.

Sarı kırmızılılar, 25 yaşındaki oyuncunun bonservisinin bulunduğu Lorient ile anlaşmış ancak Umut'un yüksek maaş istemesi nedeniyle transferde geri adım atmıştı.

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen tecrübeli futbolcu 20 golle krallık tacını takmıştı.

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