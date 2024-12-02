Galatasaray'ın savunması alarm veriyor!

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor'u konuk etti.
Müsabakanın başında 1-0 geriye düşen Cimbom devre sonunda eşitliği yakalarken ikinci yarının başında Sallai'nin golü sarı-kırmızılıları öne geçirdi.
Maç boyunca birçok pozisyona giren sarı-kırmızılılarda son vuruşlar bir türlü gelmezken Berke Özer de kurtarışlarıyla fark yarattı.
Eyüpspor kalecisi bu sezonun kurtarış rekoruna imza atarken Galatasaray savunmadaki dalgınlıkla 2 puan bıraktı.
GEÇEN SEZONU ARIYOR
Konuk ekibin rakip yarı sahaya kalabalık geldiği nadir anlardan birinde ceza sahasına atılan pasın devamı golle sonuçlandı. Okan Buruk'un öğrencileri yenilgisiz devam ettikleri sezonda rekor üstüne rekor kırarken savunmada geçen sezonu arıyor.
ŞİMDİDEN 10 GOL YEDİ
Geride kalan sezonun tümündeki iç saha maçlarında kalesinde 15 gol gören Galatasaray bu sezon ise şimdiden 10 gol yedi.
Kasımpaşa karşılaşmasında 3-0 öne geçen Galatasaray müsabakadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı. Samsunspor mücadelesinde de kalesinde iki gol gören sarı-kırmızılılar, bu sezon evinde üçüncü kez ikiden fazla gol yedi.
Müsabakanın başında 1-0 geriye düşen Cimbom devre sonunda eşitliği yakalarken ikinci yarının başında Sallai'nin golü sarı-kırmızılıları öne geçirdi.
Maç boyunca birçok pozisyona giren sarı-kırmızılılarda son vuruşlar bir türlü gelmezken Berke Özer de kurtarışlarıyla fark yarattı.
Eyüpspor kalecisi bu sezonun kurtarış rekoruna imza atarken Galatasaray savunmadaki dalgınlıkla 2 puan bıraktı.
GEÇEN SEZONU ARIYOR
Konuk ekibin rakip yarı sahaya kalabalık geldiği nadir anlardan birinde ceza sahasına atılan pasın devamı golle sonuçlandı. Okan Buruk'un öğrencileri yenilgisiz devam ettikleri sezonda rekor üstüne rekor kırarken savunmada geçen sezonu arıyor.
ŞİMDİDEN 10 GOL YEDİ
Geride kalan sezonun tümündeki iç saha maçlarında kalesinde 15 gol gören Galatasaray bu sezon ise şimdiden 10 gol yedi.
Kasımpaşa karşılaşmasında 3-0 öne geçen Galatasaray müsabakadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı. Samsunspor mücadelesinde de kalesinde iki gol gören sarı-kırmızılılar, bu sezon evinde üçüncü kez ikiden fazla gol yedi.