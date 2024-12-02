Galatasaray'ın savunması alarm veriyor!

Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Galatasaray, Eyüpspor karşısında kritik 2 puan bıraktı. Savunması alarm verdi. Detaylar...

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın savunması alarm veriyor!
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02 Aralık 2024 10:40
Son güncelleme 02 Aralık 2024 10:52
Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor'u konuk etti.

Müsabakanın başında 1-0 geriye düşen Cimbom devre sonunda eşitliği yakalarken ikinci yarının başında Sallai'nin golü sarı-kırmızılıları öne geçirdi.

Maç boyunca birçok pozisyona giren sarı-kırmızılılarda son vuruşlar bir türlü gelmezken Berke Özer de kurtarışlarıyla fark yarattı.

Eyüpspor kalecisi bu sezonun kurtarış rekoruna imza atarken Galatasaray savunmadaki dalgınlıkla 2 puan bıraktı.

GEÇEN SEZONU ARIYOR

Konuk ekibin rakip yarı sahaya kalabalık geldiği nadir anlardan birinde ceza sahasına atılan pasın devamı golle sonuçlandı. Okan Buruk'un öğrencileri yenilgisiz devam ettikleri sezonda rekor üstüne rekor kırarken savunmada geçen sezonu arıyor.

ŞİMDİDEN 10 GOL YEDİ

Geride kalan sezonun tümündeki iç saha maçlarında kalesinde 15 gol gören Galatasaray bu sezon ise şimdiden 10 gol yedi.

Kasımpaşa karşılaşmasında 3-0 öne geçen Galatasaray müsabakadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı. Samsunspor mücadelesinde de kalesinde iki gol gören sarı-kırmızılılar, bu sezon evinde üçüncü kez ikiden fazla gol yedi. 

 
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