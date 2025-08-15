Hücumdaki çarpıcı başarı kadar savunma ile kaledeki uyum da göz kamaştırıyor.
Galatasaray oynadığı son 6 resmi karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.
Bu süreye 5 lig ve bir kupa finali sıkıştıran Okan Buruk'un öğrencileri Fernando Muslera ve Günay Güvenç ile geride güven verdi.
SAVUNMADAKİ İŞBİRLİĞİ DE DİKKAT ÇEKTİ
Savunmadaki Davinson Sanchez- Abdülkerim Bardakcı işbirliği de bu süreçte dikkat çekti.
Galatasaray'ın savunma ve kalesinden geçit yok!
Galatasaray'da hücumdaki çarpıcı başarı kadar savunma ile kaledeki uyum da göz kamaştırdı.
Hücumdaki çarpıcı başarı kadar savunma ile kaledeki uyum da göz kamaştırıyor.
Galatasaray
