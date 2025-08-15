Galatasaray'ın savunma ve kalesinden geçit yok!

Hücumdaki çarpıcı başarı kadar savunma ile kaledeki uyum da göz kamaştırıyor.



Galatasaray oynadığı son 6 resmi karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.



Bu süreye 5 lig ve bir kupa finali sıkıştıran Okan Buruk'un öğrencileri Fernando Muslera ve Günay Güvenç ile geride güven verdi.



SAVUNMADAKİ İŞBİRLİĞİ DE DİKKAT ÇEKTİ



Savunmadaki Davinson Sanchez- Abdülkerim Bardakcı işbirliği de bu süreçte dikkat çekti.



