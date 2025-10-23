Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçında Galatasaray'ın rakiplerinden Monaco, Tottenham'ı ağırladı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle bitti.



Monaco, yeni teknik direktörü Sebastien Pocognoli yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıktı. Fransız ekibi Tottenham'a göre rakip kalede daha fazla üretken olmasına rağmen gol bulamadı. Tottenham da zorlu deplasmanda gol bulamayınca, iki takım haftayı 1'er puanla kapattı.



Bu beraberlik sonrası Monaco 2, Tottenham ise 5 puana ulaştı.



Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Monaco, Bodo/Glimt deplasmanına konuk olacak. Tottenham, PSG ile yine Fransa'da karşılaşacak.



