22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
3-1
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
0-2
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
3-1
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
0-0
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
2-1
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
0-0
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
1-5
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
1-0
22 Ekim
Chelsea-Ajax
5-1
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
4-0
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
0-0

Galatasaray'ın rakiplerinden Monaco, yeni teknik direktörüyle Tottenham'ı ağırladığı maçta 1 puanla yetindi.

calendar 23 Ekim 2025 00:03 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2025 00:06
Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçında Galatasaray'ın rakiplerinden Monaco, Tottenham'ı ağırladı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle bitti.

Monaco, yeni teknik direktörü Sebastien Pocognoli yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıktı. Fransız ekibi Tottenham'a göre rakip kalede daha fazla üretken olmasına rağmen gol bulamadı. Tottenham da zorlu deplasmanda gol bulamayınca, iki takım haftayı 1'er puanla kapattı.

Bu beraberlik sonrası Monaco 2, Tottenham ise 5 puana ulaştı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Monaco, Bodo/Glimt deplasmanına konuk olacak. Tottenham, PSG ile yine Fransa'da karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
