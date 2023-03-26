Karabağ - Galatasaray: İlk 11'ler

Galatasaray, özel maçta bugün Karabağ ile karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Karabağ - Galatasaray: İlk 11'ler
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26 Mart 2023 17:54
Galatasaray, milli ara nedeniyle lige verilen arada Karabağ ile karşı karşıya geliyor.

Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Haber Global'den canlı olarak yayınlanacak.

Karabağ ile Galatasaray arasında oynanacak özel maçta elde edilecek tüm gelir depremzedelere aktarılacak.

11'ler: 

Karabağ: Ramazanov, Medvedev, Medina, Memmedov, Gerye, Qarayev, Romao, Andrade, Zubir, Diakabi, Cica.

Galatasaray'ın 11'i: Okan, Dubois, Kaan, Ross, Emre, Sergio Oliveira, Berkan, Yunus, Zaniolo, Yusuf, Gomis.



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