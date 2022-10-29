Galatasaray'ın rakibi Hatay Büyükşehir Belediyespor!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.



Antakya Spor Salonu'nda 30 Ekim Pazar günü oynanacak olan müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Mücadele Galatasaray Televizyonu'ndan canlı olarak aktarılacak.



Ligde ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Sarayın Sultanları, Hatay deplasmanında galibiyet serisini dört maça çıkarmak istiyor.



Sarı kırmızılılar son olarak ligde Beşiktaş'ı taraftarının önünde 72-58 mağlup etti.



Galatasaray'da Kamile Nacickaite 23 sayı ortalamasıyla ligdeki en skorer oyuncu pozisyonunda. Onu 15.67 sayı ortalamasıyla Pelin Bilgiç takip ediyor.



Ligdeki üç maçta iki galibiyeti bulunan Hatay ekibi ise son olarak Nesibe Aydın'a deplasmanda 83-68 yenildi. 18 sayı ortalamalı Alexis Prince ve 17.67 sayı ortalamalı Markeisha Gatling en skorer isimler olarak göze çarpıyor.



Galatasaray Çağdaş Faktoring, bu karşılaşmanın ardından 3 Kasım Çarşamba günü EuroCup Women C Grubu'ndaki ikinci maçında Enea Gorzow deplasmanına hazırlanacak.





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