Galatasaray'ın parlayan genci Beknaz Almazbekov

U19 Elit A Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray hafta sonu Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Gol düellosuna sahne olan ve büyük çekişmenin yaşandığı karşılaşmayı ev sahibi ekip 5-4 kazandı. Teknik direktör Okan Buruk'un gelecekte çok şeyler beklediği Beknaz Almazbekov performansıyla takımını sırtlayan isim oldu.4 yıldır Galatasaray alt yapısında görev alan ve Florya'nın gözbebeklerinden olan Kırgız futbolcu, Okan Buruk'un gelmesiyle A Takım kampına da dahil edildi. Başarılı teknik adam yeni sezon kampının tamamında yer alan genç oyuncuya güveniyor. Genç yıldız adayının rezerv lig performansı yakından takip ediliyor. Florya'da geleceğin futbolcusu olarak gösteriliyor.Beknaz Almazbekov'un fiziksel değişimi ise teknik ekibi sevindiriyor. A Takım'la idmanlara başladıktan sonra yıldız adayı fiziksel olarak kısa sürede büyük değişim gösterdi. Genç oyuncunun Florya'da yatılı kaldığı ve her fırsatta ekstra çalışmalar yaptığı belirtiliyor.Torrent zamanı Dinamo Kiev'le oynanan hazırlık maçında ilk kez süre alan Beknaz Almazbekov karşılaşma sonrası Sneijder'i beğendiğini bu sözlerle açıklamıştı: "Bize bu maçta şans verdiği Torrent hocama teşekkür ediyorum. Elimizden geldiğince görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Geçmiş dönemlerden stilini beğendiğim oyuncu Wesley Sneijder. Onu çok izledim."2020 yılında Galatasaray 14 Yaş Altı Futbol Takımı'nın kaptanı olan Beknaz Almazbekov Dünya Fair Play Ödülleri'nden birini kazanmıştı. Genç futbolcu, İstanbulspor karşısında oynadıkları maçta lehlerine verilen penaltıda kendisine faul yapılmadığını belirtti. 13 yaşındaki Almazbekov'un, uyarısına rağmen hakem kararını değiştirmedi. Bunun üzerine penaltı vuruşunu kullanan Almazbekov, topu auta attı.Beknaz Almazbekov, Yukatel Kayserispor karşısında 26, 55 ve 71. dakikalarda ağları havalandırıp galibiyette büyük pay sahibi oldu. Sarı-kırmızılı takımın diğer gollerini 76'da Koraycan Akbaş ve 90+6'da Baran Demiroğlu kaydetti. Ev sahibi ekipte hat-trick yaparak alkış toplayan Talha Sarıaslan'ın performansı yenilgiyi önleyemedi. Kayseri temsilcisinin diğer golünü Berat Eskin attı. Beknaz böylece U19 Elit Ligi'nde 7 gol, 2 asistlik performansıyla 9 gole katkı sundu.