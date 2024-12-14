Galatasaray'ın ilk 8'de bitirme ihtimali yüzde kaç?

Galatasaray uzatma dakikalarında direnip Malmö maçını 2-1 önde kapatsaydı, Avrupa Ligi'nde haftayı 3. sırada tamamlayacak ve liderlik yarışına ortak olacaktı. Ligi ilk 8'de bitirmeyi de yüzde 100 olmasa da büyük ölçüde garantileyecekti. Şimdi hesaplar karıştı.
Ancak Avrupa'da yayınlanan istatistik bazlı tahmin verilerine göre Cim Bom'un ligi ilk 8'de bitirme ihtimali hâlâ yüzde 65 olarak gösteriliyor. Bu ihtimalin yüksek olma sebeplerinden biri, sıradaki maçın Dinamo Kiev'le olması. Savaş nedeniyle zor günler geçiren Ukrayna temsilcisi 6 maçın tamamını kaybetti, sadece 1 gol atarken 15 gol yedi.
AVERAJ BİLE ÇOK ÖNEMLİ
İç sahadaki olası Dinamo Kiev galibiyeti, Galatasaray'ı yeniden iddialı noktaya getirecek ancak ilk 8'i kesinleştirmeyecek. Bunun için Ajax'la deplasmanda oynanacak son hafta mücadelesi belirleyici olacak. Şu ana kadar 12 puan toplayan Cim Bom'un 15 puanda kalması durumunda (diğer maçların sonuçlarına göre) ilk 8 dışında kalma ihtimali var. Bu yüzden Aslan'a Ajax karşısında en az 1 puan gerekebilir. Hatta zayıf halka Dinamo Kiev karşısında yapılacak gol averajı bile kritik öneme sahip.
İKİ TAKIM GARANTİLEDİ
Cim Bom bir önceki hafta ilk 24'ü yani Play Off'u garantilemişti. Aynı istatistik verilerine göre Fenerbahçe'nin ilk 8 ihtimali binde 3 (yüzde 1'den az), ilk 24 ihtimali ise yüzde 81 olarak gösteriliyor. Beşiktaş'ın ilk 8 seçeneği yok, Siyah-Beyazlılar'ın Play-Off'a kalma ihtimali ise yüzde 18 olarak belirlendi. Öte yandan Athletic Bilbao ve Lazio ise yüzde 99,98'lik oranlarla ilk 8'i 'neredeyse' garantileyen ilk 2 takım olarak öne çıkıyor.
Ancak Avrupa'da yayınlanan istatistik bazlı tahmin verilerine göre Cim Bom'un ligi ilk 8'de bitirme ihtimali hâlâ yüzde 65 olarak gösteriliyor. Bu ihtimalin yüksek olma sebeplerinden biri, sıradaki maçın Dinamo Kiev'le olması. Savaş nedeniyle zor günler geçiren Ukrayna temsilcisi 6 maçın tamamını kaybetti, sadece 1 gol atarken 15 gol yedi.
AVERAJ BİLE ÇOK ÖNEMLİ
İç sahadaki olası Dinamo Kiev galibiyeti, Galatasaray'ı yeniden iddialı noktaya getirecek ancak ilk 8'i kesinleştirmeyecek. Bunun için Ajax'la deplasmanda oynanacak son hafta mücadelesi belirleyici olacak. Şu ana kadar 12 puan toplayan Cim Bom'un 15 puanda kalması durumunda (diğer maçların sonuçlarına göre) ilk 8 dışında kalma ihtimali var. Bu yüzden Aslan'a Ajax karşısında en az 1 puan gerekebilir. Hatta zayıf halka Dinamo Kiev karşısında yapılacak gol averajı bile kritik öneme sahip.
İKİ TAKIM GARANTİLEDİ
Cim Bom bir önceki hafta ilk 24'ü yani Play Off'u garantilemişti. Aynı istatistik verilerine göre Fenerbahçe'nin ilk 8 ihtimali binde 3 (yüzde 1'den az), ilk 24 ihtimali ise yüzde 81 olarak gösteriliyor. Beşiktaş'ın ilk 8 seçeneği yok, Siyah-Beyazlılar'ın Play-Off'a kalma ihtimali ise yüzde 18 olarak belirlendi. Öte yandan Athletic Bilbao ve Lazio ise yüzde 99,98'lik oranlarla ilk 8'i 'neredeyse' garantileyen ilk 2 takım olarak öne çıkıyor.