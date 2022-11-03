Galatasaray'ın gündeminde yer alan Standard Liege'den Nicolas Raskin transferiyle ilgili konuştu.



"GÖRÜŞMELER İYİ GİDİYOR"



Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncu, "Görüşmeler iyi gidiyor, her zaman yapıcı oldular. Kulüp ne beklediğimi biliyor. Uzlaşma bulmak için elimden geleni yapıyorum. Standard'dan ayrılmak kalbimi incitir" ifadesini kullandı.



ÜÇ FARKLI POZİSYONDA OYNAYABİLİYOR



6-8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Nicolas Raskin uzun süredir sarı-kırmızılı kulübün scoutları tarafından takip ediliyor. Belçikalı yıldız adayı bu sezon Standard Liege ile 15 maça çıkarken 1 gol-4 asistlik performans sergiledi.







