Spor Toto Süper Lig'de hafta içinde Ümraniyespor'u yenen ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkaran Galatasaray kazandıkça daha da hırslanıyor.Ligde üst üste 11 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve gözünü Beşiktaş'ın 13 maçlık rekoruna diken sarı-kırmızılılar aynı ciddiyet ve konsantrasyonla Trabzonspor karşılaşmasına hazırlanıyor. Cim-Bom'da zorlu maç için satışa çıkan biletler 1 dakikada tükendi, taraftarın bu büyük ilgisi takımı daha da ateşledi. Galatasaray yarınki maçı da kapalı gişe oynayacak.Sarı-kırmızılı yönetim de bu sezonki geleneği bozmayacak ve yine zorlu bir maç öncesi özel prim verilecek. Bu primin rakamı açıklanmazken, yine uğur olsun diye karşılaşma sonrası oyunculara verilecek tutar söylenecek. Yönetimin Trabzon maçında alınacak galibiyet durumunda Fenerbahçe karşılaşmasında olduğu gibi 10 milyon lira prim vermesi bekleniyor.Teknik Direktör Okan Buruk da ekibiyle beraber maça yoğun şekilde hazırlanıyor. Genç teknik adamın antrenman saatleri dışında tesislerde saatlerce mesai harcadığı ve rakiplerini analiz ettiği bildirildi.