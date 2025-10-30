Galatasaray'ın derbi kozu: Okan Buruk

Lider Galatasaray'da Trabzonspor maçının hazırlıkdan 2 günlük aranın ardından zafer parolasıyla başladı. En
yakın takipçisine karşı mutlak 3 puan hedefleyen Cim Bom'da, hiç şüphesiz en büyük avantaj teknik patron Okan Buruk'un derbilerdeki kamesi olacak.
Buruk, Galatasaray'ın başına geçtikten sonra Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı hem lig hem de kupada
toplam 23 maça çıktı. Aslan bu maçların 15 kazanarak ezell rakiplerine karşı büyük üstünlük sağladı 4 maçtan da berabere ayrılan Cim Bom bu süreçte sadece 4. mağlubiyet yaşadı.
Trabzonspor'a yenilmiyor
Buruk'un Trabzonspor karşısında da ciddi bir üstünlüğü söz konusu, Geride kalan 3 sezonda iki takım 7 kez karşı karşıya geldi. Okan Buruklu Galatasaray bu maçları 6'sından galip ayrıldı, 1 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Trabzon'a karşı yenilgisi bulunmayan Okan hoca, seriyi bu hafta Rams Park'ta sürdürmeye kararlı.
Yepyeni rekorlara...
Son Göztepe zaferiyle Galatasaray'i başında Süper Lig'deki 100. galibiyetine ulaşan ve bunu en erken başaran teknik adam olmanın gururunu yaşayan Okan Buruk, önümüzdeki süreçte Sarı-Kırmızılı ekiple yepyeni rekorlara yelken açmayı hedefliyor.
