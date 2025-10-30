30 Ekim
Galatasaray'ın derbi kozu: Okan Buruk

En yakın takipçisi Trabzonspor'a karşı mutlak 3 puan hedefleyen Galatasaray'da, en büyük avantaj teknik patron Okan Buruk'un derbilerdeki karnesi olacak.

calendar 30 Ekim 2025 11:42
Fotoğraf: AA
Lider Galatasaray'da Trabzonspor maçının hazırlıkdan 2 günlük aranın ardından zafer parolasıyla başladı. En

yakın takipçisine karşı mutlak 3 puan hedefleyen Cim Bom'da, hiç şüphesiz en büyük avantaj teknik patron Okan Buruk'un derbilerdeki kamesi olacak.

Buruk, Galatasaray'ın başına geçtikten sonra Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı hem lig hem de kupada
toplam 23 maça çıktı. Aslan bu maçların 15 kazanarak ezell rakiplerine karşı büyük üstünlük sağladı 4 maçtan da berabere ayrılan Cim Bom bu süreçte sadece 4. mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor'a yenilmiyor

Buruk'un Trabzonspor karşısında da ciddi bir üstünlüğü söz konusu, Geride kalan 3 sezonda iki takım 7 kez karşı karşıya geldi. Okan Buruklu Galatasaray bu maçları 6'sından galip ayrıldı, 1 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Trabzon'a karşı yenilgisi bulunmayan Okan hoca, seriyi bu hafta Rams Park'ta sürdürmeye kararlı.

Yepyeni rekorlara...

Son Göztepe zaferiyle Galatasaray'i başında Süper Lig'deki 100. galibiyetine ulaşan ve bunu en erken başaran teknik adam olmanın gururunu yaşayan Okan Buruk, önümüzdeki süreçte Sarı-Kırmızılı ekiple yepyeni rekorlara yelken açmayı hedefliyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
