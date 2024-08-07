Galatasaray'ın bu sezonki rakipleri karşındaki karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon mücadele edeceği takımlar arasında en çok maçı Fenerbahçe (134) ile yaptı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'ın bu sezonki rakipleri karşındaki karnesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ağustos 2024 15:57
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçla başlayacak son şampiyon Galatasaray, bu kulvarda en çok Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 66 sezonda Fenerbahçe ile 134 kez karşılaştı.

Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti Beşiktaş'ı 50 defa yenerek alan Galatasaray, en çok golü de 165 kez ile yine siyah-beyazlıların ağlarına gönderdi.

En fazla golü (163) Fenerbahçe'den yiyen sarı-kırmızılılar, en fazla yenilgiyi de (53) yine sarı-lacivertliler karşısında yaşadı.

- Sarı-kırmızılılar, ligde ilk kez Eyüpspor ve Bodrum FK ile karşılaşacak

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk defa ikas Eyüpspor ve Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de Eyüpspor'la 14 ve 33. haftada, Bodrum FK ile de 13 ve 32. haftada maç yapacak.

- Bu sezonki rakipleriyle maçları

Galatasaray'ın, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:

Takımlar O G B M A Y
Fenerbahçe 134 37 44 53 130 163
Beşiktaş 132 50 43 39 165 137
Trabzonspor 102 45 25 32 136 116
Samsunspor 62 41 14 7 133 46
Göztepe 60 35 13 12 95 44
Kayserispor 56 34 17 5 122 44
Antalyaspor 56 35 14 7 108 46
Konyaspor 46 33 8 5 89 31
Çaykur Rizespor 44 30 7 7 106 47
Kasımpaşa 40 26 7 7 80 42
Adana Demirspor 40 23 8 9 67 32
Sivasspor 36 22 7 7 79 46
İstanbul Başakşehir 32 17 9 6 57 37
Alanyaspor 16 9 3 4 38 18
Gaziantep 10 8 1 1 23 10
Hatayspor 8 5 - 3 16 10
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery