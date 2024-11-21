Galatasaray'ın borcu açıklandı

Galatasaray Spor Kulübü, 31 Ağustos 2024 tarihi ile güncel borç tutarının 14 Milyar 238 Milyon 942 Bin 164 TL olduğunu KAP'a açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın borcu açıklandı
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21 Kasım 2024 19:36
Son güncelleme 21 Kasım 2024 19:41
Galatasaray Spor Kulübü'nün güncel borç tutarı belli oldu.

Kulübün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre; güncel borç tutarının 14 Milyar 238 Milyon 942 Bin 164 TL olduğu ifade edildi.

Öte yandan Galatasaray, 1 Haziran 2024-31 Ağustos 2024 döneminde 123 milyon TL kar açıkladı.

Kulübün KAP'a bildirdiği rapora tıklayarak ulaşabilirsiniz

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