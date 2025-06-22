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Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması Brüksel'in 406 yıllık simgesi Manneken Pis'e giydirilecek

Galatasaray'ın 5 yıldızlı özel forması, Brüksel'in ikonik simgesi Manneken Pis heykeline giydirilecek. Türk takımı forması ilk kez 406 yıllık heykelde yer alacak.

calendar 22 Haziran 2025 12:43
Haber: AA
Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması Brüksel'in 406 yıllık simgesi Manneken Pis'e giydirilecek
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Galatasaray Futbol Takımı'nın 5 yıldızlı özel forması, Belçika'nın başkenti Brüksel'in simgelerinden Manneken Pis heykelini süsleyecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı futbol takımının 25. şampiyonluğunu simgeleyen 5 yıldızlı özel forma, Brüksel'in 406 yıllık ikonik simgesi Manneken Pis heykeline giydirilecek.

Belçika'nın kültürel miraslarından biri olan ve bugüne dek 1100'den fazla kıyafet giyen Manneken Pis heykelinin yeni kostümü, Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması olacak. Heykel, daha önce sadece Brüksel'in yerel futbol takımı Anderlecht'in formasını giymişti. Galatasaray ile Manneken Pis'in tarihinde ilk kez bir Türk takımı forması yer alacak.


Belçika Galatasaraylı Taraftarlar Derneğinin girişimleriyle düzenlenen kutlama, 24 Haziran Salı günü TSİ 15.00'te, Brüksel'in merkezi Grand Place Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Etkinliğe Brüksel Bölge Hükümeti Başkanı Rudi Vervoort ve Brüksel Büyükşehir Belediye Başkanı Philippe Close da katılım sağlayacak.


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