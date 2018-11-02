Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Twitter'da videolu kapışma

⚽ Derbi zamanı!



🆚 Galatasaray

🗓 02.11.2018

🕘 21.00

📍 Türk Telekom Arena

#⃣ #GSvFB pic.twitter.com/fDBh2fivht



— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 1 Kasım 2018

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek olurken Twitter'da videolar paylaşıldı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak dev derbi öncesi ilk buluşma Twitter'da yaşandı.Derbinin gecesinde Fenerbahçe sadece bir görsel paylaşıp logoda yıldız kullanmazken, Galatasaray ise futbolcuların sadece yüzlerinin gözüktüğü bir video paylaştı.Sarı lacivertli taraftarların büyük bir kısmı bunun üzerine tepkiler gösterdi.Derbinin sabahında ise Galatasaray "#GSvFB #KON2ANTRA2YON" hashtaglı bir video paylaştı. Sarı lacivertliler de "Genlerimizde var" diyerek Galatasaray'a attıkları golleri paylaştı.İşte internette yaşananlar...