15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
3-0
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
1-0
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
4-2
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
1-3
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
2-0
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
1-0
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
0-2
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
1-2
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
0-2
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
1-3
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
0-5

Galatasaray-Fatih Karagümrük maçında VAR'dan kırmızı kart!

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray karşısında 22. dakikada Fatih Karagümrüklü Tresor Doh, Davinson Sanchez'e yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesiyle kırmızı kart gördü.

calendar 15 Ağustos 2025 21:59
Haber: Sporx.com
Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Sarı-kırmızılılar 1-0 öndeyken, 22. dakikada sahada tansiyon yükseldi.

Karagümrük oyuncusu Tresor Doh, Galatasaraylı Davinson Sanchez'e yaptığı müdahalenin ardından sarı-kırmızılı futbolcular kırmızı kart talebinde bulundu. Maçın hakemi Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu kenarda izledi.

İncelemenin ardından Tresor, doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu kararın ardından Fatih Karagümrük sahada 10 kişi mücadele etmeye devam etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
15 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
