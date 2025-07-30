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Galatasaray: "En az 60 milyon Euro!"

İngiltere Premier Ligi'ne bu sezon yükselen Sunderland, gözünü Galatasaray'ın iki yıldızı Gabriel Sara ve Barış Alper'e çevirdi.

calendar 30 Temmuz 2025 09:31
Fotoğraf: AA
Galatasaray: 'En az 60 milyon Euro!'
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Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı kırmızılıların iki yıldızı Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz'a, Premier Lig'in yeni ekibi Sunderland talip oldu.

Galatasaray cephesinde ise bu ilgiye mesafeli yaklaşım hakim...


OKAN BURUK: "SATMAYALIM"

Teknik direktör Okan Buruk'un oyun planında kritik roller üstlenen Sara ve Barış Alper'in takımda tutulması yönünde güçlü bir irade bulunuyor. Her iki oyuncuyu da farklı pozisyonlarda değerlendiren Buruk, onları "joker" olarak tanımlarken, transferlerine ancak astronomik teklifler gelmesi halinde onay vereceğini yönetime iletti.

GALATASARAY: "EN AZ 60 MİLYON EURO!"

Galatasaray Yönetimi, her bir futbolcunun değerini en az 30 milyon Euro olarak belirlemiş durumda. İki oyuncuya aynı anda yapılacak bir teklifin toplamda 60 milyon Euro'dan az olması halinde masaya oturulmaması kararı alındı. 

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