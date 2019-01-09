Galatasaray, Emre Taşdemir transferini açıkladı

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ EMRE TAŞDEMİR

EMRE TAŞDEMİR'İN SAKATLIK RAPORU

Chaves'ten 22 yaşındaki Marcos'un transferine nokta koyan Galatasaray, bir hamle daha yaptı ve Emre Taşdemir ile her konuda anlaşmaya vardı. Bursaspor ile olan sözleşmesi feshedilen ve serbest oyuncu durumunda olan Emre Taşdemir'i bugün Antalya kampına getirme kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, Emre Taşdemir ile transfer görüşmelerine başlandığını da açıkladı.Galatasaray'ın Emre Taşdemir'in detaylı sağlık kontrollerinin ardından transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor. Fatih Terim, Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde, ilk kez ay-yıldızlı formayı verdiği Emre Taşdemir, 23 yaşında ve sol bek mevkisinde forma giyiyor. 2013'ten bu yana 13 sakatlık yaşayan Emre Taşdemir, en ciddi sakatlığını 2017-2018 sezonunda yaşadı ve tam 213 gün sahalardan uzak kalarak Bursaspor'da 24 maçı kaçırdı."Patrick Evra'yı United'da oynadığı dönemde çok beğenirdim, şu anda da tarzını en çok beğendiğim iki bek Jordi Alba ve David Alaba. İkisi de çok çabuk, süratli ve hücum yönü yüksek oyuncular Ben de kendi stilimi herkese göstererek örnek alınacak bir futbolcu olmak istiyorum"Bursaspor'a transfer olduğu 2014/2015 sezonundan beri oyunundan ziyade sakatlıklarıyla gündemi meşgul eden Emre Taşdemir, tam 100 maç kaçırdı. Bursaspor'a MKE Ankaragücü'nden katılan Emre Taşdemir'in yeşil beyazlı takımdaki kariyerine sakatlıklar damga vurdu. Bursaspor'daki kariyerine iyi bir başlangıç yapan genç oyuncu, ilk sakatlığını 14 Mart 2015 tarihinde yaşadı. Bu sakatlığı 31 gün formasından Emre'yi ayrı bırakırken devamında yaşanan sakatlıkları ise tam anlamıyla Bursaspor'un da kabusu oldu. Yeşil beyazlı kulüp, Emre Taşdemir'den sakatlığı nedeniyle toplamda 796 gün faydalanamadı.