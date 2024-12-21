Galatasaray, Emlak Konut'a 2 sayı farkla kaybetti!

Emlak Konut, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında konuk ettiği Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 60-58 mağlup etti.



Emlak Konut bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Çağdaş Faktoring ise 2. kez mağlup oldu.



Salon: Başakşehir Spor Kompleksi



Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Batuhan Mert Gül, Sami İrek



Emlak Konut: Thomas 19, Macaulay 13, Berfin Sertoğlu, Parks 5, Gueye 6, Gamze Takmaz 12, Sehernaz Çidal 5



Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik 9, Zandalasini 5, Yueru Li 12, Fraser 13, Vanloo 4, Ayşegül Günay Aladağ 3, Ayşe Cora 1, Derin Erdoğan 3, Holingsvorth 8, Meltem Yıldızhan



1. Periyot: 9-18



Devre: 24-34



3. Periyot: 37-46



5 faulle oyundan çıkan: Dk. 38.16 Gamze Takmaz (Emlak Konut)



