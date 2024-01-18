Galatasaray, Emirhan Topçu için ilk teklifini yaptı

Galatasaray, Çaykur Rizespor'da forma giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusu Emirhan Topçu'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.
Rizespor'un kaptanı olan ve Okan Buruk'un eski talebesi olan Emirhan Topçu'yu renklerine katmak için Sarı - kırmızılı ekip ilk hamlesini yaptı.
İŞTE İLK TEKLİF
Galatasaray yönetiminin, Karadeniz temsilcisine 25 milyon TL artı Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiralamayı teklif ettiği ortaya çıktı. Rizespor'un ise Galatasaray'dan 50 milyon TL artı Halil Dervişoğlu'nun transfer hakkının yarısını istediği ifade edildi. İki kulüp arasındaki görüşmeler ve pazarlıklar sürüyor.
SÖZLEŞMESİ BU SEZON SONA ERİYOR
Topçu'nun anlaşması bu sezon sonunda doluyor. 1.88 metrelik genç oyuncu, bu sezon Rizespor ile 18 maçta oynarken 3 asiste imza attı.
Rizespor'un kaptanı olan ve Okan Buruk'un eski talebesi olan Emirhan Topçu'yu renklerine katmak için Sarı - kırmızılı ekip ilk hamlesini yaptı.
İŞTE İLK TEKLİF
Galatasaray yönetiminin, Karadeniz temsilcisine 25 milyon TL artı Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiralamayı teklif ettiği ortaya çıktı. Rizespor'un ise Galatasaray'dan 50 milyon TL artı Halil Dervişoğlu'nun transfer hakkının yarısını istediği ifade edildi. İki kulüp arasındaki görüşmeler ve pazarlıklar sürüyor.
SÖZLEŞMESİ BU SEZON SONA ERİYOR
Topçu'nun anlaşması bu sezon sonunda doluyor. 1.88 metrelik genç oyuncu, bu sezon Rizespor ile 18 maçta oynarken 3 asiste imza attı.