Galatasaray Ekmas'ta ayrılık kararı!

Galatasaray Ekmas, Zvezdan Mitrovic'in sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Ekmas'ta ayrılık kararı!
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31 Ocak 2024 10:15
Son güncelleme 31 Ocak 2024 11:11
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Dijon karşısında 25 sayılık üstünlüğü koruyamayan Galatasaray Ekmas'ta flaş bir karar geldi.

Sarı-kırmızılı ekip, başantrenör Zvezdan Mitrovic ile yolları ayırma kararı aldı. Galatasaray, Mitrovic'in sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

İSTİFA İÇİN FLAŞ CEVAP

Dijon maçının ardından taraftarlarla tartışma yaşayan Mitrovic, basın toplantısında gelen, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "İstifa edecek bir sebep göremiyorum. Bunu neden sorduğunuzu bilmiyorum. Bu çok ilginç. Basın toplantılarında ilk kez soru soran birini görüyorum. Oldukça profesyonel. Bilmiyorum belki de hali hazırda son 16 turu oynarken ve çeyrek final hedefimiz varken sen beni kovardın." şekilde cevap vermişti.

TARAFTARLAR TARTIŞMA YAŞADI

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