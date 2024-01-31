Galatasaray Ekmas'ta ayrılık kararı!

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Dijon karşısında 25 sayılık üstünlüğü koruyamayan Galatasaray Ekmas'ta flaş bir karar geldi.



Sarı-kırmızılı ekip, başantrenör Zvezdan Mitrovic ile yolları ayırma kararı aldı. Galatasaray, Mitrovic'in sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.



İSTİFA İÇİN FLAŞ CEVAP



Dijon maçının ardından taraftarlarla tartışma yaşayan Mitrovic, basın toplantısında gelen, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "İstifa edecek bir sebep göremiyorum. Bunu neden sorduğunuzu bilmiyorum. Bu çok ilginç. Basın toplantılarında ilk kez soru soran birini görüyorum. Oldukça profesyonel. Bilmiyorum belki de hali hazırda son 16 turu oynarken ve çeyrek final hedefimiz varken sen beni kovardın." şekilde cevap vermişti.



TARAFTARLAR TARTIŞMA YAŞADI



