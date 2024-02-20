Galatasaray doludizgin gidiyor

Galatasaray, emin adımlarla yoluna devam ediyor. Ankaragücü karşısında ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0'lık net bir skorla kazanan Cim Bom, bu sezon oynadığı 26 maçta 69 puana ulaşıp rekor kırdı.
Bu aşamada ligde en fazla puan toplayan takım olan sarı-kırmızılılar, formunun üst seviyesine çıktı. Ankaragücü'nün hocası Emre Belözoğlu, 3-0'lık yenilgiyi "Galatasaray bu ligin çok üstünde top oynuyor" ifadesiyle özetledi.
Kuşkusuz bu başarıda en büyük pay sahibi teknik direktör Okan Buruk. Buruk, son 1.5 sezonda 62 maça çıkarken 50 galibiyete ulaştı. Deneyimli hoca, 70 maçta bunu başaran Fatih Terim'i geride bırakıp yeni bir rekorun sahibi oldu.
Bu aşamada ligde en fazla puan toplayan takım olan sarı-kırmızılılar, formunun üst seviyesine çıktı. Ankaragücü'nün hocası Emre Belözoğlu, 3-0'lık yenilgiyi "Galatasaray bu ligin çok üstünde top oynuyor" ifadesiyle özetledi.
Kuşkusuz bu başarıda en büyük pay sahibi teknik direktör Okan Buruk. Buruk, son 1.5 sezonda 62 maça çıkarken 50 galibiyete ulaştı. Deneyimli hoca, 70 maçta bunu başaran Fatih Terim'i geride bırakıp yeni bir rekorun sahibi oldu.
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