Galatasaray, devleri solladı!

Galatasaray, son 3 sezonda 101 lig maçında 83 kez kazanarak yüzde 82 galibiyet yüzdesi yakaladı. Aslan, galibiyet sayısı ve galibiyet yüzdesinde Avrupa'da son 3 yılın en üst basamağında.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, devleri solladı!
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19 Mart 2025 11:18
Süper Lig'de, liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, son 3 yılda çıktığı 101 Süper Lig maçının 83'ünü kazandı. Cimbom bu sonuçlarla yüzde 82'lik galibiyet yüzdesi yakaladı.

Aslan, son 3 yıla bakıldığında galibiyet sayısı ve galibiyet yüzdesi olarak Avrupa'nın en büyük 8 liginde zirvede yer aldı.

DEVLERİ SOLLAMAYI BAŞARDI

Galatasaray, Avrupa'nın dev ekiplerini geride bıraktı. Cimbom'un zirvede yer aldığı listede Benfica 93 galibiyet ve yüzde 77'lik galibiyet oranıyla 2. sırada kendisine yer buldu. PSV, 70 galibiyet ve yüzde 74'lük galibiyet oranıyla 3. basamakta yer aldı. PSG ise 70 galibiyet ve yüzde 70'lik galibiyet oranıyla 4. sırada bulunuyor. Galatasaray, galibiyet sayısı ve yüzdesiyle Barcelona, Inter, Manchester City, Arsenal ve Bayern Münih gibi devleri sollamayı başardı.

BURUK'UN PUAN ORTALAMASI 2.63

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon oynadığı 27 lig maçında hiç kaybetmedi. Puan ortalaması ise 2.63. G.Saray yıldızlarıyla birlikte 5. yıldızı takmayı hedefliyor. 

 
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