Galatasaray, deplasmanda kazanamıyor!

Galatasaray, bu sezon Avrupa'da oynadığı 6 deplasman maçında galibiyet alamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, deplasmanda kazanamıyor!
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14 Şubat 2025 09:20
AZ Alkmaar'a 4-1 kaybeden Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında çıktığı 6 deplasman maçından da galip dönemedi.

Bu sezon dış sahada UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda Young Boys'a 3-2 yenilen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde de deplasmanda sırasıyla Letonya temsilcisi RFS ile 2-2, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 ve İsveç takımı Malmö ile 2-2 berabere kaldı.

Normal sezonun son maçında dış sahada Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, son olarak ikinci kez konuk olduğu AZ Alkmaar'a 4-1 yenildi.


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