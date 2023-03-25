Galatasaray deplasmanda galip!

Voleybol Misli.com Sultan Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray deplasmanda galip!
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25 Mart 2023 18:21
Voleybol Misli.com Sultan Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Öznur Tosun

Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Radosova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, İlayda Uçak, Milanova (Eylül Akarçeşme, Ecenur Aksoy, Arzum Tezcan, Humay Fırıncıoğlu, Nuneviller)

Galatasaray HDI Sigorta: Anthi, İlkin Aydın, Popovic, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç, Eggleston (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Fulden Ural)

Setler: 22-25, 23,25, 18-25

Süre: 85 dakika (27, 30, 28)

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