Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de salı günü 42. kez birbirlerine rakip olacak.



İki ekip arasında geride kalan 41 maçın 27'sini Galatasaray galibiyetle kapattı, 6'sını Denizlispor kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.



Sarı-kırmızılı takımın toplam 80 golüne, Denizli ekibi 37 golle karşılık verdi.



Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Galatasaray 6-1 kazandı.



Denizli'deki maçlar



Galatasaray, 1983-1984 sezonunda ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Denizlispor'a deplasmanda yapılan maçlarda galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurdu.



İki takım lig tarihinde Denizli'de 20 maça çıkarken, bunlardan 12'sini sarı-kırmızılılar, 3'ünü yeşil-siyahlılar kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti.



Deplasmanda rakibine 32 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 19 gol gördü.



