Galatasaray Denayer için 29 Temmuz'u bekleyecek

Yeniden kiralanması için görüşmeler yapılan Jason Denayer'den kötü haber var.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Belçikalı stoperi ABD'de yapılacak kampın kadrosuna aldı. Bu gelişme sonrası Jason Denayer'in transferinde frene basıldı.
PEP GUARDIOLA KARAR VERECEK
Guardiola, 29 Temmuz'a kadar sürecek olan kampta göstereceği performansa göre genç yıldızın geleceğine karar verecek.
Galatasaray yönetimi bu nedenle Denayer konusunda adım atmak için 29 Temmuz'u bekleyecek.
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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Belçikalı stoperi ABD'de yapılacak kampın kadrosuna aldı. Bu gelişme sonrası Jason Denayer'in transferinde frene basıldı.
PEP GUARDIOLA KARAR VERECEK
Guardiola, 29 Temmuz'a kadar sürecek olan kampta göstereceği performansa göre genç yıldızın geleceğine karar verecek.
Galatasaray yönetimi bu nedenle Denayer konusunda adım atmak için 29 Temmuz'u bekleyecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın