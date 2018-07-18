  •  
    İşte BEDELLİ askerlik bekleyen 23 futbolcu!..
  •  
    F.Bahçe de vazgeçmiyor 'Transferi an meselesi!'
  •  
    Süper Lig'de TARİHİ bir dönem şu an sona erdi
  •  
    Beşiktaş'taki 3 isimden Orman'ı çıldırtan yanıt!
  •  
    Türkiye'de neler oluyor? Son dakika transferleri!

Galatasaray Denayer için 29 Temmuz'u bekleyecek

Pep Guardiola tarafından ABD kampına götürülen Denayer için Galatasaray 29 Temmuz'u bekleyecek.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray Denayer için 29 Temmuz'u bekleyecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Temmuz 2018 10:53
Yeniden kiralanması için görüşmeler yapılan Jason Denayer'den kötü haber var.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Belçikalı stoperi ABD'de yapılacak kampın kadrosuna aldı. Bu gelişme sonrası Jason Denayer'in transferinde frene basıldı.

PEP GUARDIOLA KARAR VERECEK

Guardiola, 29 Temmuz'a kadar sürecek olan kampta göstereceği performansa göre genç yıldızın geleceğine karar verecek.

Galatasaray yönetimi bu nedenle Denayer konusunda adım atmak için 29 Temmuz'u bekleyecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için