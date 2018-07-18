Galatasaray Denayer için 29 Temmuz'u bekleyecek

PEP GUARDIOLA KARAR VERECEK

Yeniden kiralanması için görüşmeler yapılan'den kötü haber var.Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Belçikalı stoperi ABD'de yapılacak kampın kadrosuna aldı. Bu gelişme sonrası Jason Denayer'in transferinde frene basıldı.Guardiola, 29 Temmuz'a kadar sürecek olan kampta göstereceği performansa göre genç yıldızın geleceğine karar verecek.Galatasaray yönetimi bu nedenle Denayer konusunda adım atmak için 29 Temmuz'u bekleyecek.