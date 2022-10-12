Galatasaray defansta kükrüyor! Yıllar sonra ilk...

Sezona hücum hattına yapılan iddialı transferlerle başlayan Galatasaray asıl başarıyı savunmada gösterdi.Bu, istatistiklere de yansıdı. Seferovic, İcardi, Mata ve Mertens gibi hücumcuları transfer eden sarı-kırmızılılar geride kalan sekiz haftada sadece dokuz gol atabildi.Marcao gibi kritik bir stoperle yollar ayrılmasına rağmen Abdülkerim ve orta sahaya yapılan Torreria hamleleri, Okan Buruk'un oyun kurgusu ve Muslera ile birleşince kaleye duvar örüldü. Buruk'un öğrencileri, sekiz maçta sadece beş gol gördü.Bu performans, son 15 sezonun en az gol yenilen lig başlangıcı olarak kayıtlara geçti. Sarı-kırmızılılar en son 2007-2008 sezonunda bundan iyi bir sayıyı görmüştü. Söz konusu sezon Cimbom'un ağları sadece dört kez havalanmıştı. Galatasaray o sezonu 34 maçta 23 gol yiyerek tamamlamış ve şampiyonluğa ulaşmıştı.Galatasaray'ın kalesinde maç başına oluşan gol beklentisi yani xGA değeri 1.02… Bu değer, ligin üçüncü en iyi verisi. Cimbom, ligin en az gol yiyen üç takımından biri. Maç başına yenen gol 0.63