Galatasaray'dan yeni açıklama: 'Özür bekliyoruz'

GALATASARAY'DAN YENİ AÇIKLAMA

BAKAN KASAPOĞLU: "ŞİDDETLE KINIYORUM"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, yaşananların ardından bir açıklama paylaştı: "Hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Spor Kulübü'müzün karşılaştığı tutum üzerine kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih Hoca ile telefonda görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum."



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